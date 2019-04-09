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Кольшрайбер одолел Давидовича Фокина на старте соревнований в Марракеше

Кольшрайбер одолел Давидовича Фокина на старте соревнований в Марракеше
Теннис / ATP

Немец Филипп Кольшрайбер начал турнир в Марракеше (Марокко) с победы над представителем Испании Алехандро Давидовичем Фокиным со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут.

35-летний уроженец Аугсбурга выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. В активе его визави 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Кольшрайбера станет либо аргентинец Федерико Дельбонис, либо испанец Пабло Андухар.

Соревнования, действующим победителем которых является Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

09 апреля 2019 года, вторник. 15:30 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Филипп Кольшрайбер
41
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
2 : 0
Алехандро Давидович Фокина
172
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
1 2 3
           
7 7 7  
6 4 5  
           
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