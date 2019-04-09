13 эйсов помогли А. Звереву пройти Истомина в 1-м круге соревнований в Марракеше

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире в Марракеше (Марокко) под первым номером, в стартовом матче в двух сетах победил Дениса Истомина из Узбекистана со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Третья ракетка мира выполнил 13 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. Истомин 3 раза подал навылет, не допускал двойных ошибок и сделал ни одного брейка.

Во втором круге Зверев встретится с представителем Испании Хауме Мунаром, стартовавшим на турнире в Марракеше с победы над аргентинцем Факундо Багнисом.

Соревнования, действующим чемпионом которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл британца Кайла Эдмунда.