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Линетт, Богдан и Эррани стали участницами второго круга турнира в Боготе

Линетт, Богдан и Эррани стали участницами второго круга турнира в Боготе
Теннис / WTA

На старте соревнований в Боготе (Колумбия) польская теннисистка Магда Линетт, посеянная под восьмым номером, одержала волевую победу над испанкой Алёной Большовой-Садойнов со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

27-летняя уроженка Познани дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Её визави выполнила 1 эйс, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Линетт поборется с победительницей матча Шелби Роджерс (США) — Астра Шарма (Австралия).

Женщины. Богота. Первый круг

Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) — Бибиан Схофс (Нидерланды, Q) — 2:6, 4:6

Кристина Макхэйл (США) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 7) — 4:6, 4:6

Хлоэ Паке (Франция, Q) — Ана Богдан (Румыния) — 2:6, 7:6 (9:7), 2:6

Ирина Бара (Румыния, Q) — Сара Эррани (Италия, LL) — 6:4, 2:6, 3:6

09 апреля 2019 года, вторник. 20:00 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Магда Линетт
85
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
2 : 1
Алёна Большова-Садойнов
140
Испания
Алёна Большова-Садойнов
А. Большова-Садойнов
1 2 3
           
2 7 7 6
6 6 5 0
           
09 апреля 2019 года, вторник. 19:50 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Эмилиана Аранго
426
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
0 : 2
Бибиан Схофс
162
Нидерланды
Бибиан Схофс
Б. Схофс
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
09 апреля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Макхэйл
129
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
0 : 2
Сара Соррибес-Тормо
79
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
09 апреля 2019 года, вторник. 18:30 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Хлоэ Паке
217
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
1 : 2
Ана Богдан
124
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
1 2 3
           
2 7 9 2
6 6 7 6
           
09 апреля 2019 года, вторник. 18:30 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Ирина Бара
170
Румыния
Ирина Бара
И. Бара
1 : 2
Сара Эррани
243
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
1 2 3
           
6 2 3
4 6 6
           
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