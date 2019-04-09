Линетт, Богдан и Эррани стали участницами второго круга турнира в Боготе

На старте соревнований в Боготе (Колумбия) польская теннисистка Магда Линетт, посеянная под восьмым номером, одержала волевую победу над испанкой Алёной Большовой-Садойнов со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

27-летняя уроженка Познани дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Её визави выполнила 1 эйс, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Линетт поборется с победительницей матча Шелби Роджерс (США) — Астра Шарма (Австралия).

Женщины. Богота. Первый круг

Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) — Бибиан Схофс (Нидерланды, Q) — 2:6, 4:6

Кристина Макхэйл (США) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 7) — 4:6, 4:6

Хлоэ Паке (Франция, Q) — Ана Богдан (Румыния) — 2:6, 7:6 (9:7), 2:6

Ирина Бара (Румыния, Q) — Сара Эррани (Италия, LL) — 6:4, 2:6, 3:6