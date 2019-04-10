Лааксонен вышел во второй раунд соревнований в Хьюстоне, Лоренци выбыл

Швейцарский теннисист Генри Лааксонен успешно преодолел первый круг турнира в Хьюстоне (США), обыграв со счётом 6:3, 6:4 хозяина кортов Маккензи Макдональда (6). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

126-я ракетка мира выполнил 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Макдональд 3 раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и сделал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Лааксонен поспорит с американцем Райаном Харрисоном.

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон, который вновь попытается защитить титул. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику Теннису Сандгрену.

Мужчины. Хьюстон. Первый круг

Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Паоло Лоренци (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4