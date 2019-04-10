Куэрри, Томпсон и Г. Гарсия-Лопес успешно стартовали на турнире в Хьюстоне

Американский теннисист Сэм Куэрри, посеянный на турнире в Хьюстоне под восьмым номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв соотечественника Бьорна Фрэтэнджело (WC) – 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты. На счету Куэрри 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник совершил 3 эйса, не допускал двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.

За право выйти в четвертьфинал Куэрри сразится с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом, который в трёх сетах сломил сопротивление американца Ноа Рубина (WC) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

В параллельном матче австралиец Джордан Томпсон (7) взял верх над сербом Педей Крстином – 7:5, 6:2. Далее Томпсон встретится с колумбийцем Сантьяго Хиральдо, обыгравшем американца Брэдли Клана – 6:4, 6:4.