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Куэрри, Томпсон и Г. Гарсия-Лопес успешно стартовали на турнире в Хьюстоне

Куэрри, Томпсон и Г. Гарсия-Лопес успешно стартовали на турнире в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американский теннисист Сэм Куэрри, посеянный на турнире в Хьюстоне под восьмым номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв соотечественника Бьорна Фрэтэнджело (WC) – 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты. На счету Куэрри 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник совершил 3 эйса, не допускал двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.

За право выйти в четвертьфинал Куэрри сразится с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом, который в трёх сетах сломил сопротивление американца Ноа Рубина (WC) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

В параллельном матче австралиец Джордан Томпсон (7) взял верх над сербом Педей Крстином – 7:5, 6:2. Далее Томпсон встретится с колумбийцем Сантьяго Хиральдо, обыгравшем американца Брэдли Клана – 6:4, 6:4.

10 апреля 2019 года, среда. 02:10 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Сэм Куэрри
71
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
2 : 0
Бьорн Фрэтэнджело
127
США
Бьорн Фрэтэнджело
Б. Фрэтэнджело
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
09 апреля 2019 года, вторник. 21:30 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Гильермо Гарсия-Лопес
115
Испания
Гильермо Гарсия-Лопес
Г. Гарсия-Лопес
2 : 1
Ноа Рубин
144
США
Ноа Рубин
Н. Рубин
1 2 3
           
6 5 6 6
7 7 3 3
           
10 апреля 2019 года, среда. 00:00 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Педя Крстин
195
Сербия
Педя Крстин
П. Крстин
0 : 2
Джордан Томпсон
67
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
5 2  
7 6  
           
09 апреля 2019 года, вторник. 23:05 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Сантьяго Хиральдо
224
Колумбия
Сантьяго Хиральдо
С. Хиральдо
2 : 0
Брэдли Клан
93
США
Брэдли Клан
Б. Клан
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
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