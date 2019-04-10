Остапенко на старте турнира в Боготе сенсационно уступила 205-й ракетке мира

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под первым номером, сенсационно уступила в первом раунде соревнований американке Кристи Эрим Анн – 6:2, 6:7 (5:7), 5:7. В рейтинге WTA Анн занимает 205-е место.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту. На счету Остапенко 7 подач навылет, 16 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 9. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

За право выйти в четвертьфинал турнира Анн сразится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано (WC).

В параллельной встрече испанка Лара Арруабаррена (11) в трёх сетах обыграла представительницу Венгрии Тимя Бабош – 6:7 (7:9), 6:4, 6:1.