Остапенко на старте турнира в Боготе сенсационно уступила 205-й ракетке мира

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под первым номером, сенсационно уступила в первом раунде соревнований американке Кристи Эрим Анн – 6:2, 6:7 (5:7), 5:7. В рейтинге WTA Анн занимает 205-е место.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту. На счету Остапенко 7 подач навылет, 16 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 9. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.
За право выйти в четвертьфинал турнира Анн сразится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано (WC).
В параллельной встрече испанка Лара Арруабаррена (11) в трёх сетах обыграла представительницу Венгрии Тимя Бабош – 6:7 (7:9), 6:4, 6:1.
10 апреля 2019 года, среда. 03:00 МСК
Богота. 1-й круг
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Елена Остапенко
Е. Остапенко
205
Кристи Эрим Анн
К. Анн
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