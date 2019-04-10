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Остапенко на старте турнира в Боготе сенсационно уступила 205-й ракетке мира

Остапенко на старте турнира в Боготе сенсационно уступила 205-й ракетке мира
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под первым номером, сенсационно уступила в первом раунде соревнований американке Кристи Эрим Анн – 6:2, 6:7 (5:7), 5:7. В рейтинге WTA Анн занимает 205-е место.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту. На счету Остапенко 7 подач навылет, 16 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 9. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

За право выйти в четвертьфинал турнира Анн сразится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано (WC).

В параллельной встрече испанка Лара Арруабаррена (11) в трёх сетах обыграла представительницу Венгрии Тимя Бабош – 6:7 (7:9), 6:4, 6:1.

10 апреля 2019 года, среда. 03:00 МСК
Богота. 1-й круг
Елена Остапенко
29
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Кристи Эрим Анн
205
США
Кристи Эрим Анн
К. Анн
1 2 3
           
     
     
           
09 апреля 2019 года, вторник. 21:45 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Тимя Бабош
142
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
1 : 2
Лара Арруабаррена
106
Испания
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
1 2 3
           
7 9 4 1
6 7 6 6
           
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