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Типсаревич победил Сандгрена на старте турнира в Хьюстоне

Типсаревич победил Сандгрена на старте турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Сербский теннисист Янко Типсаревич, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира Хьюстоне (США), вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Янко 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 652 245 Типсаревич поспорит с британцем Кэмероном Норри, посеянным под третьим номером.

В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Стив Джонсон. В финале он одолел бразильца Томаса Беллуччи со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

10 апреля 2019 года, среда. 03:30 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Янко Типсаревич
372
Сербия
Янко Типсаревич
Я. Типсаревич
2 : 0
Теннис Сандгрен
81
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
1 2 3
           
6 7 7  
1 6 4  
           
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