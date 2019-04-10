Типсаревич победил Сандгрена на старте турнира в Хьюстоне

Сербский теннисист Янко Типсаревич, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира Хьюстоне (США), вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Янко 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 652 245 Типсаревич поспорит с британцем Кэмероном Норри, посеянным под третьим номером.

В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Стив Джонсон. В финале он одолел бразильца Томаса Беллуччи со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).