Типсаревич победил Сандгрена на старте турнира в Хьюстоне

Сербский теннисист Янко Типсаревич, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира Хьюстоне (США), вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Янко 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 652 245 Типсаревич поспорит с британцем Кэмероном Норри, посеянным под третьим номером.
В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Стив Джонсон. В финале он одолел бразильца Томаса Беллуччи со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).
10 апреля 2019 года, среда. 03:30 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
372
Янко Типсаревич
Я. Типсаревич
2 : 0
81
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|1
|6 4
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