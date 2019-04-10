Арруабаррена — о победе над Бабош: мне помогла пауза из-за дождя

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена прокомментировала победу на венгеркой Тимей Бабош в первом круге турнира в Боготе со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:1.

«Первый раунд всегда получается непростым, потому что здесь мы играем на большой высоте над уровнем моря. Тимя отлично подаёт, это её преимущество. Но я боролась и вернулась в игру после проигрыша первого сета. Я очень рада победе.

Здесь часто идёт дождь, так что мы уже привыкли. Думаю, пауза из-за дождя помогла мне. Я вернулась на корт и смогла найти свой ритм", — цитирует Арруабаррену официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Лара поспорит с итальянкой Ясмине Паолини.

«Я знаю Паолини, но никогда с ней не играла. Знаю, что она очень агрессивная теннисистка и часто идёт в атаку. Я постараюсь сыграть надёжно, как сегодня. Мне нужно действовать в своей привычной манере», — сказала испанка.