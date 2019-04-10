205-я ракетка мира Анн: нам с Остапенко было нелегко играть на такой высоте

Американка Кристи Эрим Анн прокомментировала победу над лидером посева Еленой Остапенко из Латвии в первом круге турнира в Боготе со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. 205-я ракетка мира отыграла два матчбола.

«Это был по-настоящему напряжённый матч. Конечно, нам обеим было нелегко играть на такой высоте, но я рада, что смогла победить и боролась за каждое очко», — приводит слова Анн официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал американка поспорит с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано.

«Осорио-Серрано — невероятный боец. Колумбийские девушки здорово выступают здесь. Они знают эти корты лучше всех, зрители их поддерживают. Думаю, игра получится интересной», — сказала Анн.

Турнир в Боготе завершится 14 апреля.