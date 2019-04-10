Димитров: Федерер, Надаль и Джокович заслужили всего, чего достигли

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал успехи Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.



«У каждого из этих игроков грамотный график, при этом они продолжают работать над своей физической формой. Они заслуживают всего, чего достигли. Не так-то просто играть на таком уровне много лет.



Знаете, я думаю, что люди даже не подозревают, какой процесс восстановления мы переживаем после каждого матча.



Каждый раз я трачу минимум по два часа на восстановительные мероприятия. Только так я могу поддерживать своё тело в форме и иметь возможность соревноваться на высоком уровне на следующий день. Это и питание и ледяные ванны, и криотерапии. Тогда у нас Кроме того, после каждого матча у нас есть обязанности перед прессой.



Что могло бы стать для меня финалом мечты? Для меня любой финал на турнире «Большого шлема» был бы мечтой. Я не привередлив, но особенно хотелось бы выиграть Уимблдон», – цитирует Димитрова Tennis World USA.