А. Зверев: очень рад выиграть свой первый грунтовый матч сезона

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу в матче первого раунда соревнований в Марракеше (Марокко). В двух партиях он оказался сильнее представителя Узбекистана Дениса Истомина – 6:4, 6:4.



«Это был мой первый матч на грунте в текущем сезоне, и я очень рад, что выиграл его. Я приехал в Марракеш только прошлой ночью, но накануне хорошо потренировался в Монако. Сегодняшняя атмосфера на стадионе была отличной, фанаты оказали мне большую поддержку. Это мой первый визит в Марокко, и местные люди потрясающие. Турнир очень хорошо организован, и мне приятно здесь находиться», – цитирует Зверева официальный сайт АТР.



Следующим соперником Александра станет испанец Хауме Мунар.

Озеро надежды. Светлана Кузнецова вернулась после полугодовой паузы Зверев и Фоньини украсили сетку в Марракеше, а Кузнецова, долечив травму, стартовала на турнире WTA на фоне швейцарского озеро Лугано.