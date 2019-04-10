Фритц: верю в то, что смогу бороться за победы на турнирах «Большого шлема»

21-летний американец Тейлор Фритц оценил свои перспективы в большом теннисе.



«Сейчас я восстанавливаюсь и делаю всё возможное, чтобы вернуться на тот уровень, который демонстрировал ранее. Знаете, когда я отдыхаю больше пары недель, то немного ржавею.



Сейчас теннисные карьеры длятся дольше, чем раньше, но выход на топ-уровень происходит примерно в одно и то же время. Все эти парни – Надаль, Федерер, Джокович — они уже были в топ-10, были одними из лучших игроков мира, будучи в моём возрасте.



Поезд уходит в 24 или 25 лет. Верю в то, что смогу бороться за победы на турнирах «Большого шлема», если мне удастся избегать травм», – цитирует Фритца Tennis World USA.

На сегодня американец является 58-й ракеткой мира. В его активе нет ни одного выигранного турнира категории АТР.