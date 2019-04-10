Свитолина – о допинг-тесте: такое впечатление, что я иду в президенты Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина пошутила на тему выборов президента в своей стране. На фото спортсменка сдаёт допинг-тест.

«Такое впечатление, что я иду в президенты Украины», – так шестая ракетка мира подписала фотографию в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, 19 апреля в Киеве на стадионе «Олимпийский» состоятся дебаты кандидатов, вышедших во второй тур выборов – Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Условием второго стало обязательное медицинское освидетельствование обоих кандидатов – медики должны были взять у Порошенко и Зеленского анализы на предмет наличия в крови алкоголя и наркотических веществ.

В настоящее время Свитолина взяла паузу в выступлениях – теннисистка залечивает травму колена.