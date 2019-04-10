Сегодня, 10 апреля, состоится матч второго круга турнира в Лугано (Швейцария), в котором сыграют представительница Швейцарии Тимя Бачински и россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов. Начало поединка запланировано на 19:00 мск.



По личным встречам впереди россиянка — 4-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Бачински — Кузнецова в Лугано.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал поспорит либо с немкой Антонией Лоттнер (Q), либо с чешкой Кристиной Плишковой.



Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

Озеро надежды. Светлана Кузнецова вернулась после полугодовой паузы Зверев и Фоньини украсили сетку в Марракеше, а Кузнецова, долечив травму, стартовала на турнире WTA на фоне швейцарского озеро Лугано.