Гарсия: твит Энди Маррея слишком многое значил для меня в 17 лет

Французская теннисистка Каролин Гарсия вспомнила, как в 2011 году британец Энди Маррей похвалил её в своём «твиттере». Тогда он написал, что Гарсии по силам стать первой ракеткой мира.



«Это было невероятно. Мне было всего 17 лет, я сыграла пару классных геймов против Шараповой, но мой разум и моя игра не были готовы к такому уровню. Я пыталась играть в других матчах так же, как против Марии, но это не работало.



Тогда я резко привлекла внимание всего мира. Это был не личный комплимент на тренировке, те его слова значили для меня слишком много. Впрочем, возможно, тот момент и помог мне – я в раннем возрасте поняла, как следует справляться с давлением, которое преследует тебя всю карьеру», – цитирует Гарсию Tennis World USA.

В данный момент француженка располагается на 21-й строчке в рейтинге WTA. Её лучшим результатом было четвёртое место.