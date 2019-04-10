Циципас: не хочу втягивать Федерера в разборки, связанные с судьями

Греческий теннисист Стефанос Циципас не решился вступать в перепалку со швейцарцем Роджером Федерером.



«Роджер Федерер всегда будет моим любимым игроком, несмотря ни на что. Я не хочу втягивать его в эти разборки. Это не его вина или намерение, это лишь судьи, которые пытаются защитить больших игроков больше, чем они должны», – цитирует Циципаса Tennis World USA.



Ранее 20-летний теннисист заявил, что судьи и организаторы турниров субъективно относятся к некоторым игрокам в туре. По его мнению, теннисисты, которые играют уже многие годы и добились больших успехов, получают определённые привилегии.



Позже Федерер ответил на выпад Стефаноса, заявив, что не чувствует к себе особенного отношения со стороны судей.