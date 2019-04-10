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Циципас: не хочу втягивать Федерера в разборки, связанные с судьями

Циципас: не хочу втягивать Федерера в разборки, связанные с судьями
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас не решился вступать в перепалку со швейцарцем Роджером Федерером.

«Роджер Федерер всегда будет моим любимым игроком, несмотря ни на что. Я не хочу втягивать его в эти разборки. Это не его вина или намерение, это лишь судьи, которые пытаются защитить больших игроков больше, чем они должны», – цитирует Циципаса Tennis World USA.

Ранее 20-летний теннисист заявил, что судьи и организаторы турниров субъективно относятся к некоторым игрокам в туре. По его мнению, теннисисты, которые играют уже многие годы и добились больших успехов, получают определённые привилегии.

Позже Федерер ответил на выпад Стефаноса, заявив, что не чувствует к себе особенного отношения со стороны судей.

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