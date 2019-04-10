Хасе уступил Сонего во втором круге турнира в Марракеше

Теннисист из Нидерландов Робин Хасе не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В двух партиях он уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 6:7 (5:7), 3:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. На счету Хасе 1 эйс, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 2 из 2. Сонего отметился 5 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.



Следующим соперником Сонего станет победитель пары Кайл Эдмунд (Великобритания, 3) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция).

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.