Хасе уступил Сонего во втором круге турнира в Марракеше

Теннисист из Нидерландов Робин Хасе не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В двух партиях он уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 6:7 (5:7), 3:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. На счету Хасе 1 эйс, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 2 из 2. Сонего отметился 5 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.
Следующим соперником Сонего станет победитель пары Кайл Эдмунд (Великобритания, 3) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция).
Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.
10 апреля 2019 года, среда. 13:15 МСК
Марракеш. 2-й круг
Матч окончен
62
Робин Хасе
Р. Хасе
0 : 2
103
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
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