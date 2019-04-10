Халеп, Азаренко и Барти сыграют за свои сборные в полуфиналах Кубка Федерации

Стали известны составы команд-участниц полуфиналов Мировой группы в Кубке Федерации. Напомним, сборная Румынии встретится с командой Франции, а команда Австралии померяется силами с представительницами Беларуси.



Команды подошли к матчам в своих сильнейших составах:



Румыния: Симона Халеп, Михаэла Бузэрнэску, Ирина-Камелия Бегу, Моника Никулеску

Франция: Каролин Гарсия, Кристина Младенович, Ализе Корне, Полин Парментье

Австралия: Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Саманта Стосур, Присцилла Хон

Беларусь: Арина Соболенко, Александра Соснович, Виктория Азаренко, Вера Лапко, Лидия Марозава.



Напомним, первый полуфинал примут грунтовые корты Руана (Франция). Встреча Австралии и Беларуси состоится в Брисбене на хардовом покрытии. Матчи пройдут 20-21 апреля.