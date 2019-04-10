Адвокат Осаки просит суд отклонить иск её бывшего тренера, требующего $ 2 млн

Адвокат японки Наоми Осаки призывает суд Флориды отклонить иск её детского тренера Кристофа Жана, который требует 20% от её призовых до конца карьеры.



Напомним, Жан заявил, что в 2012 году согласился бесплатно тренировать Наоми и её сестру Мэри взамен на 20% от её призовых до конца карьеры. Тренер заявил, что между сторонами был подписан соответствующий договор, существование которого всячески отрицают представители японки.



Адвокат Осаки ссылается на то, что в момент заключения договора Наоми была несовершеннолетней, а следовательно, просит суд отклонить любые финансовые запросы истца.



В данный момент 21-летняя Осака является первой ракеткой мира. Теннисистка уже заработала теннисом более $ 10 млн.

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