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Адвокат Осаки просит суд отклонить иск её бывшего тренера, требующего $ 2 млн

Адвокат Осаки просит суд отклонить иск её бывшего тренера, требующего $ 2 млн
Теннис / WTA

Адвокат японки Наоми Осаки призывает суд Флориды отклонить иск её детского тренера Кристофа Жана, который требует 20% от её призовых до конца карьеры.

Напомним, Жан заявил, что в 2012 году согласился бесплатно тренировать Наоми и её сестру Мэри взамен на 20% от её призовых до конца карьеры. Тренер заявил, что между сторонами был подписан соответствующий договор, существование которого всячески отрицают представители японки.

Адвокат Осаки ссылается на то, что в момент заключения договора Наоми была несовершеннолетней, а следовательно, просит суд отклонить любые финансовые запросы истца.

В данный момент 21-летняя Осака является первой ракеткой мира. Теннисистка уже заработала теннисом более $ 10 млн.

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