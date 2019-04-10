Андрееску: раньше представляла, будто играю с Клейстерс в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, в марте ставшая победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, рассказала о своих целях.

«Я бы хотела войти в топ-15 и успешно выступить на турнирах „Большого шлема“, — сказала Андрееску в интервью CBC.

Бьянка также рассказала, с кем мечтала сыграть в детстве, и оценила свои сильные стороны

«Когда я тренировалась в детстве, то представляла, будто играю с Ким Клейстерс в финале US Open. Сейчас я бы, пожалуй, представила на её месте Серену Уильямс. Или Симону Халеп. Она отличная теннисистка. Я хочу достичь такого же уровня или даже стать лучше.

Мне нравится выходить к сетке, выполнять резаные удары Я не буду выполнять один и тот же удар снова и снова. Я могу сделать укороченный удар. Также мне нравится действовать агрессивно и атаковать. К тому же я неплохо двигаюсь на корте", — сказала канадка.

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