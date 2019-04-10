17-летняя Коваль – в составе сборной России на матч с Италией в Кубке Федерации

Назван окончательный состав женской сборной России для участия в играх в плей-офф Мировой группы II командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации».



Ранее стало известно, что в команду будут включены 22-я ракетка мира Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова (34-е место в рейтинге WTA), Анастасия Потапова (71) и Наталья Вихлянцева (111). Пятой теннисисткой, которая может сыграть с итальянками стала 563-я ракетка мира, 17-летняя Влада Коваль. Капитан сборной – Игорь Андреев.



Женская сборная России 20–21 апреля сыграет с командой Италии за право выступать во второй Мировой группе Кубка Федерации на грунтовом корте, который уложат в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. На арене будут сооружены временные трибуны на 2400 мест. В общей сложности матч смогут посетить 3800 болельщиков.

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