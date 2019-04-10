Джорджи и Эррани сыграют со сборной России в плей-офф Кубка Федерации

Стал известен состав сборной Италии для участия в играх в плей-офф Мировой группы II командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против команды России.



Сборную Италии представят следующие теннисистки:



Камила Джорджи (30-я ракетка мира)

Сара Эррани (243)

Мартина Тревизан (147)

Жасмин Паолини (187).



Матч за право выступать во второй Мировой группе Кубка Федерации пройдёт на грунтовом корте, который уложат в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. На арене будут сооружены временные трибуны на 2400 мест. В общей сложности матч смогут посетить 3800 болельщиков.



Ранее стал известен состав сборной России. В заявку, помимо лидеров команды, попала 17-летняя Влада Коваль, располагающаяся в шестой сотне мирового рейтинга WTA.