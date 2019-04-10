Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Японец Дэниэл пробился в четвертьфинал турнира в Марракеше

Японец Дэниэл пробился в четвертьфинал турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Теннисист из Японии Таро Дэниэл пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В трёх партиях он обыграл испанца Адриана Менендес-Масейраса со счётом 6:2, 1:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. На счету Дэниэла 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов. Менендес-Масейрас отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником Дэниэла станет победитель пары Гидо Андреосси (Аргентина) — Жиль Симон (Франция).

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

10 апреля 2019 года, среда. 15:15 МСК
Марракеш. 2-й круг
Матч окончен
Адриан Менендес-Масейрас
139
Испания
Адриан Менендес-Масейрас
А. Менендес-Масейрас
1 : 2
Таро Дэниэл
75
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 2 3
           
2 6 1
6 1 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент