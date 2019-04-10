Японец Дэниэл пробился в четвертьфинал турнира в Марракеше

Теннисист из Японии Таро Дэниэл пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В трёх партиях он обыграл испанца Адриана Менендес-Масейраса со счётом 6:2, 1:6, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. На счету Дэниэла 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов. Менендес-Масейрас отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.



Следующим соперником Дэниэла станет победитель пары Гидо Андреосси (Аргентина) — Жиль Симон (Франция).



Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.