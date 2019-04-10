Симон в двух сетах обыграл Андреосси во втором круге турнира в Марракеше

Французский теннисист Жиль Симон (4) пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). Во втором круге в двух партиях он обыграл аргентинца Гидо Андреосси со счётом 6:2, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Симон не совершил ни одного эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. Андреосси отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейк-пойнтом из 2.



Следующим соперником Симона станет японский теннисист Таро Дэниэл.



Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.