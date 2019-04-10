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Симон в двух сетах обыграл Андреосси во втором круге турнира в Марракеше

Симон в двух сетах обыграл Андреосси во втором круге турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Французский теннисист Жиль Симон (4) пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). Во втором круге в двух партиях он обыграл аргентинца Гидо Андреосси со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Симон не совершил ни одного эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. Андреосси отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейк-пойнтом из 2.

Следующим соперником Симона станет японский теннисист Таро Дэниэл.

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

10 апреля 2019 года, среда. 17:20 МСК
Марракеш. 2-й круг
Матч окончен
Гидо Андреосси
90
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
0 : 2
Жиль Симон
27
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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