Словенская теннисистка Полона Херцог пробилась в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария). Во втором круге соревнований она в трёх партиях одолела представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 3:6, 7:6 (7:0), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Херцог пять раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 8 брейков.



В четвертьфинале турнира в Лугано Херцог встретится с победительницей пары Ребекка Петерсон (Швеция) — Вероника Кудерметова (Россия).



Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.