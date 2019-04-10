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Херцог пробилась в четвертьфинал турнира в Лугано

Херцог пробилась в четвертьфинал турнира в Лугано
Теннис / WTA

Словенская теннисистка Полона Херцог пробилась в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария). Во втором круге соревнований она в трёх партиях одолела представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 3:6, 7:6 (7:0), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Херцог пять раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 8 брейков.

В четвертьфинале турнира в Лугано Херцог встретится с победительницей пары Ребекка Петерсон (Швеция) — Вероника Кудерметова (Россия).

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

10 апреля 2019 года, среда. 14:55 МСК
Лугано. 2-й круг
Матч окончен
Сорана Кырстя
103
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
1 : 2
Полона Херцог
89
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 2 3
           
6 6 0 4
3 7 7 6
           
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