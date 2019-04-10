Цонга вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше, обыграв Эдмунда

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). Во втором круге в двух партиях он обыграл британца Кайла Эдмунда (3) со счётом 7:6 (8:6), 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Цонга выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Эдмунд отметился 7 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сделал ни одного брейка.



Следующим соперником Цонги станет итальянский теннисист Лоренцо Сонего.



Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.