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Цонга вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше, обыграв Эдмунда

Цонга вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше, обыграв Эдмунда
Теннис / ATP

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). Во втором круге в двух партиях он обыграл британца Кайла Эдмунда (3) со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Цонга выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Эдмунд отметился 7 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Цонги станет итальянский теннисист Лоренцо Сонего.

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

10 апреля 2019 года, среда. 18:50 МСК
Марракеш. 2-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
22
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
0 : 2
Жо-Вильфрид Цонга
116
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
1 2 3
           
6 6 3  
7 8 6  
           
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