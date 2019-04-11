Шарди проиграл Гарину на турнире в Хьюстоне, не реализовав 5 матчболов

Французский теннисист Жереми Шарди, посеянный на турнире в Хьюстоне (США) под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:7 (7:9). Продолжительность противостояния составила 3 часа 6 минут.

Жереми 9 раз подал навылет, совершил 13 двойных ошибок и реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка. В третьем сете француз не реализовал 5 матчболов.

За выход в полуфинал Гарин поспорит со швейцарцем Генри Лааксоненом (Q).

Хьюстон. Мужчины. Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Райлли Опелка (США, 4) — 4:6, 6:4, 6:4.

В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Стив Джонсон. В финале он одолел бразильца Томаса Беллуччи со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).