Шмидлова не смогла защитить титул в Боготе, проиграв во 2-м круге Хаддад-Майе

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под четвёртым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал. Во втором круге она на двух тай-брейках уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 35 минут.

Действующая чемпионка ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Хаддад-Майя поспорит с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (7), которая победила румынку Ану Богдан — 6:4, 4:6, 6:4.

Богота. Женщины. Второй круг

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, WC) — Кристи Эрим Анн (США, LL) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.