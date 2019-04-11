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Шмидлова не смогла защитить титул в Боготе, проиграв во 2-м круге Хаддад-Майе

Шмидлова не смогла защитить титул в Боготе, проиграв во 2-м круге Хаддад-Майе
Теннис / WTA

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под четвёртым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал. Во втором круге она на двух тай-брейках уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 35 минут.

Действующая чемпионка ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Хаддад-Майя поспорит с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (7), которая победила румынку Ану Богдан — 6:4, 4:6, 6:4.

Богота. Женщины. Второй круг
Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, WC) — Кристи Эрим Анн (США, LL) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

10 апреля 2019 года, среда. 19:05 МСК
Богота. 2-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
66
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
0 : 2
Беатрис Хаддад-Майя
165
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
1 2 3
           
6 3 6 6  
7 7 7 8  
           
11 апреля 2019 года, четверг. 01:05 МСК
Богота. 2-й круг
Матч окончен
Ана Богдан
124
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
1 : 2
Сара Соррибес-Тормо
79
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
1 2 3
           
4 6 4
6 4 6
           
11 апреля 2019 года, четверг. 04:20 МСК
Богота. 2-й круг
Матч окончен
Кристи Эрим Анн
205
США
Кристи Эрим Анн
К. Анн
1 : 2
Мария-Камила Осорио-Серрано
438
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
1 2 3
           
4 7 8 3
6 6 6 6
           
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