Анисимова победила Лепченко во втором круге турнира в Боготе

Американская теннисистка Аманда Анисимова, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под шестым номером, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она в двух сетах обыграла соотечественницу Варвару Лепченко со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
Аманда 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в столице Колумбии Анисимова поспорит с хозяйкой кортов Марией-Камилой Осорио-Серрано, получившей «уайлд-кард» от организаторов.
В 2018 году победительницей этого турнира стала словачка Анна Шмидлова. Она не смогла защитить титул, проиграв во втором круге.
11 апреля 2019 года, четверг. 07:00 МСК
Богота. 2-й круг
Матч окончен
151
Варвара Лепченко
В. Лепченко
0 : 2
76
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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