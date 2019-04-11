Анисимова победила Лепченко во втором круге турнира в Боготе

Американская теннисистка Аманда Анисимова, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под шестым номером, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она в двух сетах обыграла соотечественницу Варвару Лепченко со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Аманда 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Колумбии Анисимова поспорит с хозяйкой кортов Марией-Камилой Осорио-Серрано, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

В 2018 году победительницей этого турнира стала словачка Анна Шмидлова. Она не смогла защитить титул, проиграв во втором круге.