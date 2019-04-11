Федерер: не жалею, что выступал в одну эпоху с Надалем

Несколько недель назад победитель Открытого чемпионата Франции по теннису 1976 года итальянец Адриано Панатта отметил, что если бы Роджер Федерер не выступал в одну эпоху с Рафаэлем Надалем, то мог бы выиграть 30-40 титулов «Большого шлема». Сам швейцарец не согласен с таким мнением.



«Думаю, у всех были хорошие соперники в карьере. У Лендла, Беккера, Сампраса, Эдберга, Лейвера. Если бы не я, то у Рафы был бы другой противник. Мы счастливы соперничать друг с другом, и оба можем гордиться, что у нас были отличные карьеры, которые развивались параллельно. Это очень уникально», – цитирует Федерера Tinnis World USA.



Теннисисты 38 раз встречались друг с другом. 23 победы на счету Надаля, 15 раз побеждал Федерер.

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