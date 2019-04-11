Циципас: каждый день думаю о первой строчке рейтинга

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о готовности бороться с сильнейшими теннисистами мира. Его целью является первая строчка рейтинга АТР. В настоящее время 20-летний теннисист является восьмой ракеткой мира.



«Каждый день я думаю о том, что рано или поздно стану первой ракеткой мира. Если вы окажетесь в моём положении, то почувствуете хорошую возможность быть ближе к вершине. Почему нет? Возможно, это может оказывать некоторое давление, но я знаком с игроками, которые выше меня, и если мне удастся и дальше держаться на их уровне, то в итоге я смогу занять их место», – цитирует Циципаса Tennis World USA.



На Australian Open – 2019 Стефанос дошёл до полуфинала, попутно выбив из розыгрыша швейцарца Роджера Федерера.



«В Мельбурне я был очень расслаблен. В итоге я почему-то я справился лучше, чем думал. В целом я не делал ничего особенного, у меня просто выдался хороший турнир», — отметил тогда Циципас.

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