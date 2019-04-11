Федерер: в финале Уимблдона-2008 думал только о том, чтобы выжить

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил мысли, которые посещали его по ходу финального матча на Уимблдоне-2008. Тогда он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), 7:9), а сам матч был назван одним из лучших в истории тенниса.

«Только не проиграй, пожалуйста! Дотяни до пятого сета и просто постарайся как-то выжить и, возможно, попробуй выиграть этот матч. Это был очень плотное соперничество, просто эпическое противостояние.



Я рад, что перевёл игру в пятый сет и сделал его тем матчем, о котором все сейчас говорят. Потому что, если бы я проиграл в четвертом сете и пропустил удар слева, люди бы об этом не вспоминали. В итоге это было отличное состязание, эпическая победа для Рафаэля, а я был горд, что играл так хорошо и моё выступление на Уимблдоне закончилась таким захватывающим образом», – цитирует Федерера Tennis World USA.

5 лучших матчей между Надалем и Федерером В полуфинале Australian Open 33-й очный матч проведут Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. В преддверии этой игры вспомним их лучшие встречи.