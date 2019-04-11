Жеребьёвка матча Кубка Федерации Россия — Италия начнётся 20 апреля в 13:00 мск

20-21 апреля года в Москве пройдёт матч сборных России и Италии за право выступать во второй Мировой группе Кубка Федерации. Противостояние пройдёт в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА, где специально для матча уложат грунтовый корт и соорудят временные трибуны на 2400 мест. В общей сложности матч смогут посетить 3800 болельщиков.



Жеребьёвка матча состоится 20 апреля. Начало — в 13:00 мск. В этот же день состоятся пресс-конференции сборных России и Италии.



В заявку сборной России вошли: Дарья Касаткина (22-е место в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (34), Анастасия Потапова (71), Наталья Вихлянцева (111) и Влада Коваль (563).



Заявка итальянок выглядит так: Камила Джорджи (30-я ракетка мира), Сара Эррани (243), Мартина Тревизан (147), Жасмин Паолини (187).

Расписание матчей выглядит следующим образом:



Суббота, 21 апреля – 14:30:



2 матча в одиночном разряде



Воскресенье, 22 апреля – 14:00:

2 матча в одиночном разряде и 1 парный матч.

Джорджи и Эррани сыграют со сборной России в плей-офф Кубка Федерации