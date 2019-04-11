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Жеребьёвка матча Кубка Федерации Россия — Италия начнётся 20 апреля в 13:00 мск

Жеребьёвка матча Кубка Федерации Россия — Италия начнётся 20 апреля в 13:00 мск
Теннис / Кубок Федерации

20-21 апреля года в Москве пройдёт матч сборных России и Италии за право выступать во второй Мировой группе Кубка Федерации. Противостояние пройдёт в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА, где специально для матча уложат грунтовый корт и соорудят временные трибуны на 2400 мест. В общей сложности матч смогут посетить 3800 болельщиков.

Жеребьёвка матча состоится 20 апреля. Начало — в 13:00 мск. В этот же день состоятся пресс-конференции сборных России и Италии.

В заявку сборной России вошли: Дарья Касаткина (22-е место в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (34), Анастасия Потапова (71), Наталья Вихлянцева (111) и Влада Коваль (563).

Заявка итальянок выглядит так: Камила Джорджи (30-я ракетка мира), Сара Эррани (243), Мартина Тревизан (147), Жасмин Паолини (187).

Расписание матчей выглядит следующим образом:

Суббота, 21 апреля – 14:30:

2 матча в одиночном разряде

Воскресенье, 22 апреля – 14:00:

2 матча в одиночном разряде и 1 парный матч.

Джорджи и Эррани сыграют со сборной России в плей-офф Кубка Федерации
17-летняя Коваль – в составе сборной России на матч с Италией в Кубке Федерации
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