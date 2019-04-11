Андрееску пропустит матчи Кубка Федерации против Чехии

Канадка Бьянка Андрееску не примет участия в матчах Кубка конфедерации против команды Чехии, которые состоятся 20-21 апреля в Национальном теннисном центре в Простеёве. Она планировала сыграть в этом противостоянии, но предпочла сосредоточиться на восстановлении после травмы, сообщает Tennis World USA.



«В настоящее время команда Канады готовится к предстоящему матчу с Чехией. У всех наших игроков были хорошие результаты с начала года, и мы надеемся сохранить победный импульс. Конечно, это противостояние обещает быть трудным для нас, ведь придётся играть с отличной командой, которая хорошо проявляет себя на грунте. Они — прошлогодние чемпионы Кубка конфедерации, и мы готовимся к сложным поединкам», – рассказала капитан канадской сборной Хейди Эль-Табах.



В предстоящем поединке Канаду представят: Ребекка Марино, Лейла Энни Фернандес, Габриэла Дабровски и Шарон Фичмэн.

В состав сборной Чехии попали: Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Мари Бузкова, Люси Шафаржова и Барбора Крейчикова.