Медведев возглавил заявку соревнований в Женеве

Стал известен заявочный список участников турнира категории АТР 250, который пройдёт на грунтовых кортах Женевы (Швейцария) в период с 18 по 26 мая.



Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит представитель России Даниил Медведев. Участие также подтвердили итальянец Фабио Фоньини, немец Филипп Кольшрайбер, представитель Венгрии Мартон Фучович и серб Ласло Джере.



Действующим победителем соревнований является Фучович. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Германии Петера Гоёвчика – 6:2, 6:2.

Ранее соревнования дважды выигрывал Стэн Вавринка, однако в прошлом сезоне он разругался с организаторами. Швейцарец запросил у них $ 500 тыс. за участие, тогда как те готовы были предложить лишь $ 80 тыс.