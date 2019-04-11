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Четыре россиянки вошли в заявочный лист на турнир в Нюрнберге

Четыре россиянки вошли в заявочный лист на турнир в Нюрнберге
Теннис / WTA

Стал известен заявочный список теннисисток, которые подтвердили своё участие на турнире в Нюрнберге (Германия), сообщает пресс-служба WTA.

Первой ракеткой соревнований может стать хозяйка кортов Юлия Гёргес. Также на турнире Юлия Путинцева из Казахстана, Айла Томлянович из Австралии, чешка Катержина Синякова и американка Элисон Риске.

От России заявлены Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян и Вероника Кудерметова.

Турнир категории International пройдёт с 18 по 26 мая. Призовой фонд соревнований составляет $ 226 750.

Действующей победительницей турнира является шведка Юханна Ларссон, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша взяла верх над Элисон Риске – 7:6, 6:4.

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