Четыре россиянки вошли в заявочный лист на турнир в Нюрнберге

Стал известен заявочный список теннисисток, которые подтвердили своё участие на турнире в Нюрнберге (Германия), сообщает пресс-служба WTA.



Первой ракеткой соревнований может стать хозяйка кортов Юлия Гёргес. Также на турнире Юлия Путинцева из Казахстана, Айла Томлянович из Австралии, чешка Катержина Синякова и американка Элисон Риске.



От России заявлены Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян и Вероника Кудерметова.



Турнир категории International пройдёт с 18 по 26 мая. Призовой фонд соревнований составляет $ 226 750.



Действующей победительницей турнира является шведка Юханна Ларссон, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша взяла верх над Элисон Риске – 7:6, 6:4.