Тим не будет защищать чемпионский титул в Лионе, Иснер возглавит посев

Стал известен заявочный список участников турнира категории АТР 250, который пройдёт на грунтовых кортах Лиона (Франция) в период с 19 по 25 мая.



Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит представитель США Джон Иснер. Участие также подтвердили канадец Милош Раонич, чех Томаш Бердых, француз Жо-Вильфрид Цонга, грузин Николоз Басилашвили, испанец Роберто Баутиста-Агут, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и представитель Казахстана Михаил Кукушкин.



Действующим победителем соревнований является четвёртая ракетка мира из Австрии Доминик Тим. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Франции Жиля Симона. В текущем сезоне Доминик не планирует защищать чемпионское звание Grand Prix de Tennis de Lyon.