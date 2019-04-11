Кенин: встреча с Шараповой помогла мне принять важное решение

Американка Софья Кенин рассказала о своих целях и о том, какую роль в её жизни сыграла встреча с россиянкой Марией Шараповой.

«Я очень хочу стать первой ракеткой мира. Я так упорно работала, чтобы добиться того, что у меня есть сейчас. Моя следующая цель — выиграть турнир „Большого шлема“.

Я отлично училась и должна была решить, стоит ли поступать в колледж или же стать профессиональной теннисисткой. Я здорово сыграла на US Open в 2017 году и в третьем раунде попала на Марию Шарапову. Та встреча помогла мне принять важное решение. Я поняла, что хочу стать профессиональным игроком. То, как Шарапова сражается на корте, стало для меня примером.

Я играю сосредоточенно и очень агрессивно. Если нужно, я могу часами оставаться на корте — я не позволю так просто победить меня. В моей карьере было так много матчей, которые даже не знаю как удалось выиграть. Мне помогло нежелание сдаваться.

Нужно тренироваться именно так, как хочешь играть в матчах. Я критически к себе отношусь и чётко знаю свою цель — стать первой ракеткой мира", — цитирует Кенин официальный сайт тура.

В рейтинге WTA Софья занимает 36-ю строчку.