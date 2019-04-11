Андухар победил Кольшрайбера и вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше

Испанский теннисист Пабло Андухар пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В матче второго раунда он в двух партиях обыграл немца Филиппа Кольшрайбера (7) со счётом 7:6 (8:6), 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Андухар выполнил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. Кольшрайбер отметился 8 подачами навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк из 6.



Следующим соперником Андухара станет чешский теннисист Иржи Веселы.



Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша испанец обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.