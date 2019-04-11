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Пэр переиграл Эрбера во втором круге турнира в Марракеше

Пэр переиграл Эрбера во втором круге турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В матче второго раунда он в двух партиях обыграл своего соотечественника Пьер-Юга Эрбера (8) со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Андухар выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Эрбер отметился 3 подачами навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Пэра станет победитель пары Александр Зверев (Германия) — Хауме Мунар (Испания).

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

11 апреля 2019 года, четверг. 17:30 МСК
Марракеш. 2-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
69
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
2 : 0
Пьер-Юг Эрбер
50
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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