Пэр переиграл Эрбера во втором круге турнира в Марракеше

Французский теннисист Бенуа Пэр пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В матче второго раунда он в двух партиях обыграл своего соотечественника Пьер-Юга Эрбера (8) со счётом 6:4, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Андухар выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Эрбер отметился 3 подачами навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.



Следующим соперником Пэра станет победитель пары Александр Зверев (Германия) — Хауме Мунар (Испания).



Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.