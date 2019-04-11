Зиданшек пробилась в 1/4 финала турнира в Боготе

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под пятым номером, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она в двух сетах обыграла американку Сачию Викери со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.



Зиданшек 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований в столице Колумбии Зиданшек поспорит с победительницей пары Ясмине Паолини (Италия) — Лара Арруабаррена (Испания).



В 2018 году победительницей этого турнира стала словачка Анна Шмидлова. Она не смогла защитить титул, проиграв во втором круге.