Кр. Плишкова победила Лоттнер и сыграет с Кузнецовой на турнире в Лугано

Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария), в двух партиях обыграв представительницу Германии Антонию Лоттнер со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.



Плишкова десять раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 2.



За выход в полуфинал турнира в Лугано Плишкова поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая во втором круге переиграла швейцарку Тимю Бачински.



Действующей победительницей соревнований в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.