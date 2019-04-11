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Кр. Плишкова победила Лоттнер и сыграет с Кузнецовой на турнире в Лугано

Кр. Плишкова победила Лоттнер и сыграет с Кузнецовой на турнире в Лугано
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария), в двух партиях обыграв представительницу Германии Антонию Лоттнер со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Плишкова десять раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 2.

За выход в полуфинал турнира в Лугано Плишкова поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая во втором круге переиграла швейцарку Тимю Бачински.

Действующей победительницей соревнований в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

11 апреля 2019 года, четверг. 19:55 МСК
Лугано. 2-й круг
Матч окончен
Антония Лоттнер
182
Германия
Антония Лоттнер
А. Лоттнер
0 : 2
Кристина Плишкова
101
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
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