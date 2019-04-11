А. Зверев не вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше, проиграв Мунару

Испанский теннисист Хауме Мунар пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В матче второго раунда он в трёх партиях обыграл немца Александра Зверева (1) со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 6:3.



Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. Мунар выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Зверев отметился 6 подачами навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейка из 9.



Следующим соперником Мунара станет французский теннисист Бенуа Пэр.



Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.