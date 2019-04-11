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А. Зверев не вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше, проиграв Мунару

А. Зверев не вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше, проиграв Мунару
Теннис / ATP

Испанский теннисист Хауме Мунар пробился в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В матче второго раунда он в трёх партиях обыграл немца Александра Зверева (1) со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. Мунар выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Зверев отметился 6 подачами навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейка из 9.

Следующим соперником Мунара станет французский теннисист Бенуа Пэр.

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

11 апреля 2019 года, четверг. 19:10 МСК
Марракеш. 2-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 : 2
Хауме Мунар
60
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
6 1 6 3
7 7 2 6
           
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