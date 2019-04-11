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Арруабаррена и Шарма вышли в четвертьфинал турнира в Боготе

Арруабаррена и Шарма вышли в четвертьфинал турнира в Боготе
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена (11) вышла в четвертьфинал турнира в Боготе. В матче второго круга она в двух сетах обыграла итальянку Ясмине Паолини со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Арруабаррена 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка из 3.

За выход в полуфинал соревнований в столице Колумбии Арруабаррена сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

В другом матче второго круга Астра Шарма переиграла польку Магду Линетт (8) — 6:4, 6:3. В четвертьфинале Шарма сыграет с победительницей пары Бибиан Схофс (Нидерланды) — Сара Эррани (Италия).

В 2018 году победительницей этого турнира стала словачка Анна Шмидлова. Она не смогла защитить титул, проиграв во втором круге.

11 апреля 2019 года, четверг. 20:25 МСК
Богота. 2-й круг
Матч окончен
Ясмине Паолини
187
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
0 : 2
Лара Арруабаррена
106
Испания
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
1 2 3
           
6 4 1  
7 7 6  
           
11 апреля 2019 года, четверг. 22:00 МСК
Богота. 2-й круг
Матч окончен
Магда Линетт
85
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
0 : 2
Астра Шарма
138
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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