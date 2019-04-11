Арруабаррена и Шарма вышли в четвертьфинал турнира в Боготе

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена (11) вышла в четвертьфинал турнира в Боготе. В матче второго круга она в двух сетах обыграла итальянку Ясмине Паолини со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.



Арруабаррена 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка из 3.



За выход в полуфинал соревнований в столице Колумбии Арруабаррена сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

В другом матче второго круга Астра Шарма переиграла польку Магду Линетт (8) — 6:4, 6:3. В четвертьфинале Шарма сыграет с победительницей пары Бибиан Схофс (Нидерланды) — Сара Эррани (Италия).

В 2018 году победительницей этого турнира стала словачка Анна Шмидлова. Она не смогла защитить титул, проиграв во втором круге.