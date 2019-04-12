Эррани вышла в 1/4 финала турнира в Боготе, отдав Схофс лишь 3 гейма

Итальянская теннисистка Сара Эррани (LL) вышла в четвертьфинал турнира в Боготе, разгромив представительницу Нидерландов Бибиан Схофс (Q) – 6:2, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. На счету итальянки 4 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 9. Схофс допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Спортсменки не отметились подачами навылет.

За право выйти в полуфинал соревнований Эррани сразится с австралийкой Астрой Шармой, которая переиграла полячку Магду Линетт (8) — 6:4, 6:3.

Эррани стала пятой теннисисткой, которой удалось попасть в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. Она заменила девятую сеяную словенку Далилу Якупович,

Соревнования, действующей чемпионкой которых является Анна Шмидлова из Словакии, завершатся 14 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.