Мертенс: я перфекционистка, но это не всегда хорошо

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс призналась, что старается каждый день добиться прогресса в игре, и поделилась впечатлениями от тренировок в академии Ким Клейстерс.

«Я очень дисциплинированный человек и при этом каждый день делаю то, что люблю. Не бывает такого, что я думаю: „Эх, я должна идти на тренировку“. Думаю, я такая и есть. В теннисе можно добиваться прогресса каждый день.

В психологическом плане я сделала несколько шагов вперёд и стала играть агрессивнее. За пределами корта я могу назвать себя перфекционисткой. Это не всегда хорошо, потому что иногда мне нужно отдохнуть и немного притормозить, а вместо этого я говорю: «У меня ещё много работы».



В академии Клейстерс я получаю много советов. Хорошо прислушиваться к разным точкам зрения. Теннис — индивидуальный вид спорта, но приятно вернуться домой и чувствовать поддержку группы", — цитирует Мертенс официальный сайт тура.



В рейтинге WTA Элисе занимает 17-ю строчку.