Вавринка: игра в эпоху Федерера и Надаля – тяжелейший момент моей карьеры

Швейцарец Стэн Вавринка считает, что выступление в одну эпоху с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем стало самым суровым испытанием в его карьере.



«Самая тяжёлая часть моей карьеры? Играть в одно время с Федерером и Надалем, которые с юных лет выигрывают практически всё.



Было тяжело пройти через это и найти способ победить их, когда никто и подумать не мог, что это возможно. Они были почти непобедимы, и это было большой проблемой в моей карьере на том этапе. Но мне повезло, что я выиграл три турнира «Большого шлема». Безусловно, это особенные моменты», – цитирует Вавринку Tennis World USA.



Напомним, швейцарец четырежды играл в финальных матча турниров «Большого шлема» и сумел одержать три победы: Australian Open – 2014 (против Надаля), Открытый чемпионат Франции – 2015 (против Джоковича) и US Open – 2016 (против Джоковича).