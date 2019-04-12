Аруабаррена: Паолини играла очень хорошо, но и я была не так уж плоха

Испанская теннисистка Лара Аруабаррена прокомментировала свой выход в четвертьфинал соревнований в Боготе (Колумбия). В матче второго круга она в двух сетах обыграла итальянку Ясмине Паолини со счётом 7:6 (7:4), 6:1.



«В определённый момент первой партии Ясмине начала играть очень хорошо. Она здорово вкладывалась в каждый удар, и мне пришлось непросто. Мне пришлось принять это, к тому же и сама я играла не так плохо. В итоге мне удалось перевернуть игру и победить», – цитирует Аруабаррену официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал соревнований в столице Колумбии Арруабаррена сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.



«Я собираюсь попытаться сделать то же самое, что и в предыдущих двух матчах. Буду играть в свою игру и стараться быть убедительной — это самое главное здесь».