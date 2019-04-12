Галан – о победе над Джонсоном: нервничал в начале матча, но знал, что делать

Колумбийский теннисист Даниэль-Элаи Галан прокомментировал свой выход в четвертьфинал грунтовых соревнований в Хьюстоне (США). В матче второго круга он неожиданно обыграл представителя США Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:3.



«Сегодня явным фаворитом был Стив, поэтому я немного нервничал в начале игры. Тем не менее я знал, что мне нужно делать для итогового успеха. В последнее время я не выигрывал так много матчей, как хотелось бы, но эта неделя стала для меня настоящим облегчением. С каждым днём я играю всё лучше и лучше», – цитирует 22-летнего теннисиста официальный сайт АТР.



За выход в полуфинал соревнований 241-я ракетка мира поспорит с представителем Австралии Джорданом Томпсоном, который был посеян под седьмым номером.