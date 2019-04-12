Зиданшек – о предстоящем матче с Аруабарреной: никогда не видела, как она играет

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек прокомментировала свой выход в четвертьфинал соревнований в Боготе (Колумбия). В матче второго круга она в двух сетах обыграла американку Сачию Викери со счётом 6:2, 6:0.



«Я отлично подготовилась к сегодняшнему матчу, и это дало соответствующий результат на корте. Думаю, я хорошо играла и сумел воплотить в жизнь все свои задумки.



Условия были довольно хорошие. Несмотря на то что всю неделю в Боготе идёт дождь, корты оказались достаточно сухими. Безусловно, высота над уровне моря вносит свою лепту, но я уже привыкла к этому», – цитирует Зиданшек официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал соревнований в столице Колумбии Тамара поспорит с испанкой Ларой Аруабарреной.



«Я никогда не играла против неё и, честно говоря, даже не видела, как она играет. Мы обсудим с тренером некоторые тактические наработки и постараемся сделать всё возможное, чтобы подготовиться и пройти дальше.



Перед каждым матчем мы стараемся понять, что у соперника хорошо, а что у него получается хуже. Но в целом я просто пытаюсь играть в свою игру. Надеюсь, это принесёт успех», — сказала Тамара.

